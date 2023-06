“Pizza Doc”: il programma di Rai 2 ospiterà Carmelo Pistritto, ecco quando vederlo

Sabato 10 giugno il pluripremiato piazzaiolo favarese Carmelo Pistritto tornerà in tv. Sarà su Rai 2, ospite del programma “Pizza Doc”, in onda alle 11,15, condotto da Tinto e Monica Caradonna. Si tratta di uno show inserito tra le novità nel palinsesto della seconda rete della tv di Stato. Per tutti coloro che non riusciranno a vederlo in diretta sarà possibile “recuperarlo” in streaming su Rai Plau. Il format, come suggerisce il nome, intende diffondere i segreti del simbolo italiano per eccellenza: la pizza. Tra i protagonisti della puntata del 10 giugno ci sarà dunque Carmelo Pistritto che torna in tv dopo essere stato ospite di Maria Grazia Cucinotta su LA7 per “L’ingrediente perfetto”. In precedenza aveva partecipato ad alcune edizioni di “Casa Sanremo”.

A provare a partecipare a “Pizza Doc” sono stati ben 500 pizzaioli di tutta Italia, ma solo in 24 sono stati scelti. E tra questi figura il pizzaiolo favarese che in passato è risultato tra i vincitori del “Premio migliori pizzerie di Sicilia”.

Su Rai 2 lo vedremo dunque alle prese sia con la pizza che con un antipasto utilizzando 3 ingredienti base che saranno svelati pochi istanti prima della preparazione. Tutto questo sarà poi arricchito da aneddoti legati agli aspetti storici e geografici dei prodotti utilizzati dando voce anche a chi li produce e li promuove.