Da Raffadali a Chicago la pizza “That’s amore” di Giuseppe Colletto incontra la cucina dello chef Art Smith

Nella settimana del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti, la Sicilia e l'Italia si uniscono al Time market di Chicago per presentare al pubblico americano la "croccante" del raffadalese Giuseppe Colletto, farcita con il famoso pollo di Art Smith, noto chef americano che ha lavorato con personalità di spicco come Bob Graham, Jeb Bush e, dal 2007, Michelle e Barak Obama, Lady Gaga e la sua famiglia nel ristorante di New York oltre ad essere lo chef personale di Oprah Winfrey. Una grande festa che il popolo statunitense potrà celebrare all’insegna del gusto e della tradizione culinaria. Protagonisti di questo speciale connubio fra due affermati nomi di specialisti della bontà.

Si rinforza così l’asse culinario Usa – Italia. La collaborazione tra i due chef è approdata anche sul piccolo schermo: chef Art Smith e Giuseppe Colletto hanno portato la tradizione italiana sul canale Chicago Fox 32. In un incontro televisivo i due hanno parlato di territorio, di materie prime d’eccellenza, dell’Italia capitale del gusto e di Agrigento Capitale della cultura 2025. E’ possibile vedere il video qui.

Da Raffadali a Chicago il pizza chef agrigentino è già ambasciatore del gusto italiano dall’altra parte del mondo portando con sé le eccellenze del territorio siciliano a cominciare da quel pistacchio che ne rappresenta la punta di diamante. La collaborazione tra Giuseppe Colletto e Art Smith viene da lontano. E’ nata durante una vacanza estiva nel 2023 quando lo chef americano si innamorò della pizza del collega siciliano, in particolare della pizza “That's amore” caratterizzata dalla panatura di pistacchio, “firma” della creatività di Colletto. Inevitabile a quel punto la commistione tra i due talenti che ha portato al successo straordinario della “croccante con il pollo” destinata a diventare anche una delle scelte estive dei clienti a Raffadali.

Ora, insieme a Giuseppe Colletto, lo chef Art Smith apre le porte alla tradizione italiana, promuovendo la cultura del gusto agrigentino con nuovi progetti culinari di cui la “croccante al pollo” è solo l’apripista. Se infatti la croccante di Giuseppe Colletto e Art Smith rappresenta già un'esperienza unica che racchiude tradizione, innovazione e passione culinaria, quella di nuove e speciali iniziative fra i due artisti della tavola è una certezza che promette di entusiasmare sempre di più il popolo americano continuando ad esaltare i valori e i tesori dell’Italia.