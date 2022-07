La pizza di Pistritto conquista anche Il Volo: incursione alla Valle dei Templi

La pizza di Carmelo Pistritto, della pizzeria da Pistritto appena inserita nella 50 top pizzerie eccellenti di tutta Italia, arriva fino alla Valle dei Templi e prende per la gola anche Il Volo.

Scatti social e fan in delirio per la foto del celebre pizziolo immortalato sorridente insieme al talentuso trio composto Piero Barone (che ha fatto gli onori di casa), Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che ieri, giovedì ha incantanto il pubblico agrigentino con i suoi grandi successi: "Nel mio libro stasera si aggiunge un'altra pagina importante. Stasera sono stato nell’area backstage al concerto del Volo a fargli assaggiare la mia pizza nella splendida Valle dei templi". La foto con la pizza e la dedica alla formazione che ha registrato tutto esurito ha conquistato il popolo social che ha inondato Facebook e Instagram di like e commenti.

Ricordiamo che Carmelo Pistritto, già campione mondiale di pizza bianca 2021 e responsabile Area Pizzeria Casa Sanremo, con la sua pizzeria di Favara si è confermato un'eccellenza siciliana per la sua realtà come si legge nel sito di 50 top pizza 2022: "La pizza di Pistritto è l’esempio perfetto della Napoletana esportata fuori della Campania. Sono presenti diverse tipologie di pizza, circa quaranta, spaziando dalle classiche alle nuove interpretazioni, caratterizzate in gran parte da un utilizzo delle eccellenze gastronomice del territorio: dal pistacchio Raffadalese al datterino giallo di Pachino. Situato nella circovallazione di Favara, il locale non è molto ampio, dispone di una sala interna e di un pergolato esposto sulla strada con forno a legna a vista. Ottimo il rapporto qualità-prezzo, da migliorare invece la cura di alcuni dettagli (come i coperti). Servizio familiare".