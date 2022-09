Piero Barone de Il Volo torna a casa, lo scatto a Punta Bianca è virale

Torna a casa l’agrigentino Piero Barone, celebre tenore de Il Volo e non resiste a pubblicare una foto social mentre si gode un momento di relax nelle splendide acque della riserva naturale di Punta Bianca, lo scatto con la scritta “Home” ha mandato in delirio i fan del cantante che hanno inondato di commenti e like il post apparso nella pagina Facebook e anche nel profilo Instagram che conta cinquecentodiecimila follower. Solo lo scorso luglio l’artista di Naro ha fatto gli onori di casa con lo straordinario concerto che ha incantato la Valle dei templi insieme agli altri tenori Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Piero Barone nasce in provincia di Agrigento il 24 giugno del 1993 e già da bambino mostra di avere una passione per la musica ed un talento vocale fuori dall’ordinario, al punto che nonno Pietro decide di pagargli le lezioni di canto. Il successo comincia ad arrivare da giovanissmo quando partecipa al noto baby talent Rai Ti Lascio Una Canzone condotto da Antonella Clerici , qui la produzione decide di creare insieme ai due i tenorini Gianluca Ginobile e Ignazio Boschetto la formazione The Tryo, che poi diventerà Il Volo. I ragazzi crescono e con loro cresce il successo del gruppo tenorile destinato a calcare i più importanti palchi nazionali ed internazionali.

Non dimentichiamo che il grande salto per Il Volo avviene nel 2015 quando vince il Festival di Sanremo con la canzone “Grande Amore”, che si piazza terza all’Eurovision Song Contest. Terzo posto invece nel 2019 sempre a Sanremo con il pezzo "Musica che resta". Oggi il Volo, acclamato in tutto il mondo, è impegnato in un tour che toccherà diverse città italiane prima di tornare all’estero alla volta di Toronto, Detroit, Chicago, Boston, solo per citarne alcune.