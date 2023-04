Mega party del Grande Fratello Vip: Micol Incorvaia scatenata con le “ragazze del van”

Che mega party per i "reduci" dell'edizione 2022/23 del Grande Fratello Vip. In un noto locale capitolino i "vipponi" hanno dato vita ad un vero show. Tra le più divertite e fotografate figurava l'empedoclina Micol Incorvaia. La finalista è stata accompagnata dal "suo" Edoardo Tavassi.

La coppia, nata dentro le mura della casa di Cinecittà, sta vivendo un vero momento da sogno. Nel party esclusivo, ma anche conclusivo, hanno "sfilato" tutti quasi tutti i vipponi. Assenti per impegni lavorativi, Luca Onestini e Antonino Spinalbese.

Balli sexy, sorrisi e tantissimi selfie per un giovedì sera da urlo. A ritrovarsi per una piacevola rimpatriata anche e soprattutto le ragazze del "famigerato" van, ovvero: Giaele De Donà, Milena Miconi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia, che hanno ballato per tutta quanta la notte.

Saluti "gelidi" - invece - tra Antonella Fiordelisi e Micol. Tra le due - come risaputo - non scorre buon sangue. Le vippone hanno avuto, durante il reality, troppi screzi per riuscire ad avere - ad oggi - un rapporto di amicizia. Il party esclusivo ha chiuso ufficialmente una delle edizioni più discusse degli ultimi anni di questo Grande Fratello vip.

Il reality condotto da Alfonso Signorini è stato vinto da Nikita. L'empedoclina Micol, sfidando proprio lei al televoto, ha dovuto abbandonare il gioco ad un passo dalla vittoria. L'influcer, però, ha portato con sè un amore vero, ovvero quello del buon "Tavassone".