All food Sicily: la "Panetteria Rosticceria" è il miglior street food di Agrigento

La "Panetteria Rosticceria" di Agrigento è il miglior ristorante di cibo da strada della provincia. A decretarlo è la testata giornalistica All Food Sicily, che ha inserito il locale cittadino tra le migliori offerte gastronomiche della sicilia in una specifica guida.

"A ridosso della Valle dei Templi, ad Agrigento, la Panetteria-Rosticceria riserva alla clientela una varietà di prodotti che spazia dai classici pezzi della Rosticceria Siciliana, - ammiccando ad una sezione Gourmet che unisce la voglia di sperimentare alla tradizione agrigentina e regionale, - alla gastronomia, alla proposizione di dolci e biscotti di tradizione regionale", questa è la motivazione per l’inserimento in guida di All Food Sicily

“Questo riconoscimento significa molto per noi. - Lillio Seddio - Abbiamo sempre creduto all'ambizioso progetto di rivoluzionare il concetto di Rosticceria Siciliana. Siamo partiti dalla constatazione che come la ristorazione si è evoluta e alla stessa maniera pure il mondo della pizza, era giunto il momento di apportare innovazioni anche nel comparto della tradizionale rosticceria siciliana. Da questa valutazione prende vita la nostra idea. Un lungo processo, una visione innovativa applicata al “pezzo di tavola calda” che abbiamo caratterizzato con ingredienti di qualità e rigorosamente siciliani. Un grazie particolare a mia moglie Paola e ai nostri strettissimi collaboratori, Alessandro e il Rosti-Chef Angelo. Oggi è un grande giorno perché Agrigento continua a ricevere premi prestigiosi, attirando l'attenzione di esperti del food, sia italiani che internazionali".