Pane e panelle, arancine e altre golosità, ecco la top five dei locali nell’Agrigentino

Pane e panelle, arancine, crocchette, panini sfiziosi e altre golosità. La cucina siciliana non smette mai di stupire e riesce a conquistare anche i palati più difficili. Ma quali sono i locali nella provincia di Agrigento nei quali gustare i piatti tipici migliori? Ecco la top five redatta sulla base delle recensioni apparse sul portale Trip Advisor, gli utenti eleggono soprattutto Sciacca tra le mete in cui assaporare queste prelibatezze.

1.Antica Focacceria Ingrao. In cima alla lista la focacceria di Corso Accursio Miraglia a Sciacca elogiata da una raffica di commenti positivi. “Abbiamo mangiato pane e panelle e l'arancina, tutto molto buono! Lo staff ed il proprietario sono persone gentilissime che ci hanno anche offerto un dolce tipico con ricotta e cannella veramente molto buono. Assolutamente da provare!” si legge nel sito. C’è chi lo definisce il “Signore supremo delle arancine”.

2.La Focaccia 2.0. Si premia ancora un locale di Sciacca sito in Piazza Saverio Friscia davanti La Villa Comunale. Anche qui il gusto sta di casa. “Pranzo veloce e super sfizioso. I ragazzi sono stati velocissimi e simpatici. Panini infiniti e gustosi. Non la solita focacceria o food truck. Ottima qualità, prezzi bassi. Da provare”, scrivono sul portale.

3. Madame Baguette. Terzo posto per il locale di Via Roma 103 a Porto Empedocle, molto apprezzato dal popolo web: “Dopo aver visitato la Valle dei Templi abbiamo deciso di pranzare in questa gastronomia e panineria prima di andare alla Scala dei Turchi. Abbiamo assaggiato i cazzilli, panino con panelle e melanzane fritte e altre leccornie. Proprietario molto gentile e disponibile. Lo consigliamo!”

4. Gino Panino. Questo locale si trova invece a Largo Aosta 52 a Canicatti. Qui si possono gustare panini variegati con diversi ingredienti tra cui pane e panelle, panino con la milza e tanto altro. “Panini squisiti, personale simpaticissimo, prezzi ottimi. Lo consiglio. La qualità del cibo è al disopra della media, i panini vengono preparati con cura, ho notato che sono pulitissimi, e che usano, guanti e mascherina. Provare per credere”, troviamo nelle recensioni.

5. Antica Panelleria di Sciacca. Anche questa volta premiata Sciacca e in particolar modo il locale di via Giuseppe Licata , dove le panelle vengono definite dai visitatori super. “ Non fatevi ingannare dalla semplicità del locale perché la panella è eccezionale, la migliore che abbia mangiato in Sicilia. Da provare assolutamente se passate per Sciacca".