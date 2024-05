Clizia e Paolo anticipano le nozze: cambio d’abito e nuova location per il matrimonio vip

Avrebbero dovuto sposarsi il prossimo 11 ottobre in Campania. Ma poi il programma è stato modificato: le nozze saranno anticipate e si svolgeranno il 12 luglio. Cambia anche la location: si andrà in Versilia, nello stesso luogo in cui i suoceri, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, s’innamorarono ai tempi di “Sapore di mare”.

Il sogno della influencer empedoclina Clizia Incorvaia si realizzerà dunque in anticipo: il matrimonio con Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del Grande fratello vip, sarà celebrato prima del previsto e per lei, dovendosi adattare ad un’occasione e soprattutto ad un clima differente rispetto al programma originario, c’è stato anche un cambio di abito da sposa che sarà differente rispetto a quello che aveva scelto in precedenza.

Sul suo profilo Instagram, dove ha quasi 800 mila follower, Clizia si è fotografata in intimo bianco, mostrando tutta la sua bellezza, in un atelier milanese mentre stava scegliendo e provando il suo nuovo abito da sposa.

Sarà un matrimonio con circa 200 invitati, a metà strada tra una festa “tra pochi intimi” ed una con centinaia di persone. Il numero giusto per conciliare l’indole riservata di Paolo e il carattere più esuberante di Clizia. I novelli sposi dovrebbero poi partire per il viaggio di nozze alle Maldive.