I 20 nomi più diffusi nella provincia di Agrigento? Ecco quali sono

Vi siete mai chiesti quali sono i nomi più diffusi nella provincia di Agrigento? Forse non tutti sanno che oltre a Cognomix ,che consente con un semplice click di scoprire i cognomi di città e province, c’è anche il portale Nomix che permette di conoscere non solo i 20 nomi più diffusi di una regione ma anche della provincia con la classifica completa. Ma qual è la situazione in Sicilia? A capeggiare nell’intera Isola c’è il nome Giuseppe, seguito da Maria e Salvatore, tra gli ultimi abbiamo: Rosario, Gaetano e Giovanna. Ecco la lista completa per la Sicilia:

1. Giuseppe (50175)

2.Maria (41819)

3.Salvatore (38349)

4.Francesco (22723)

5.Giovanni (20854)

6.Vincenzo (15911)

7.Giuseppa (13906)

8.Carmelo (11098)

9.Rosa (10263)

10.Concetta (9454)

11.Carmela (9219)

12.Anna (9080)

13.Angelo (8996)

14.Pietro (8696)

15.Antonio (8530)

16.Francesca (8120)

17.Angela (7961)

18.Rosario (7942)

19.Gaetano (7752)

20.Giovanna (7730)

Per quanto riguarda invece, nello specifico, la provincia di Agrigento nella top 20 dei nomi più comuni troviamo ancora una volta Giuseppe seguito da Maria e Salvatore, tra gli utlimi ci sono invece Pietro, Giovanna e Gaetano. Vediamo la calssifica completa della provincia di Agrigento:

1.Giuseppe (4717)

2. Maria (3386)

3.Salvatore (3211)

4.Calogero (2629)

5. Vincenzo (2029)

6. Francesco (1670)

7. Giovanni (1532)

8. Giuseppa (1495)

9. Angelo (1308)

10. Carmela (1189)

11.Antonio (1034)

12. Angela (1002)

13.Carmelo (943)

14. Rosa (893)

15. Anna (830)

16 .Francesca (819)

17.Calogera (762)

18.Pietro (747)

19. Giovanna (739)

20. Gaetano (713)