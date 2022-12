Il Volo pronto a incantare il pubblico di Canale Cinque con "Natale a Gerusalemme"

Cresce l’attesa per il concerto "Natale a Gerusalemme", in onda la sera della Vigilia di Natale alle 21,20 e che vedrà sul palco di Canale 5 i tre tenori de Il Volo composto dall’agrigentino Piero Barone e da Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Una serata che si preannuncia magica con un palco allestito sotto la Torre di Davide alle porte di Gerusalemme. Scelta simbolica dal forte valore suggestivo. Durante la serata il celebre trio si esibirà in alcuni classici natalizi, ad accompagnarli l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, in programma anche proiezioni ispirate alle Bibbia.

Nessuna anticipazione sulla scaletta che è ancora top- secret ,anche se sicuramente l’ensemble vocale pop-lirico non potrà non proporre l’ultimo singolo natalizio Happy Xmas (war is over), uscito lo scorso 18 novembre a mezzanotte. La celebre cover del brano scritto da John Lennon insieme alla moglie Yoko Ono, diventato poi un inno di pace e uguaglianza universale.

Sarà una sorpresa dunque il concerto della Vigilia, solo tanta emozione per il Volo che qualche settimana fa ospite a Verissimo aveva dichiarato: “Per noi andare a Gerusalemme anche solo per fare il sopralluogo è stata un’esperienza mistica e spirituale e cercheremo di fare compagnia gli italiani in quel giorno. Speriamo di trasmettere le nostre stesse emozioni al pubblico”. E mentre i fan fremono nel sentirli in concerto su Mediaset, dopo le date italiane di questi giorni Il Volo è pronto a volare in Brasile con nuove date internazionali: 8 e 9 marzo – San Paolo – Espaço Unimed; 11 marzo – Rio de Janeiro – Vivo Rio ; 17 marzo – Porto Alegre – Auditòrio Araùjo Vianna; 18 marzo – Curitiba – Teatro Guaìra e poi in Polonia e per l’esattezza si esibirà il 27 maggio 2023 a Cracovia – Tauron Arena.