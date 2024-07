Miss Grotte 2024 è Alice Lo Faso, ecco a chi sono state assegnate le altre fasce

È Alice Lo Faso, originaria di Torino, la miss Grotte 2024.

Il concorso di bellezza, organizzato dall’associazione Nino Martoglio col patrocinio del Comune, presieduto dal sindaco Alfonso Provvidenza e con il contributo di alcune attività commerciali, ha visto la presenza in piazza Umberto I di 20 concorrenti.

Al secondo posto Miss Estate, Eva Carlisi. Terzo posto e titolo di Miss Mare per Carla Muscolino. Al quarto posto Michela Zarbo, Miss Eleganza. Quinto posto e fascia di miss Volto Tv per Cassandra Cannizzaro. Infine, Marika La Placa ha portato a casa il titolo di miss Simpatia.

Le ragazze hanno sfilato in costume da mare, in abbigliamento casual e in abito elegante. Le sfilate in passerella sono state intervallate dalle esibizioni della scuola di ballo "Pas de Danse" di Antonella Paradiso e dai cantanti Antonio Costa e Manuela Caramazza, allievi della scuola di canto Palladium Superstars di Lia Minio. All'evento, presentato dal giornalista Davide Sardo e dallo speaker radiofonico Emanuele Cellauro, hanno assistito circa 500 spettatori.