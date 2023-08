“Miss Grotte 2023”, sul gradino più alto del podio c’è la favarese Darlyn Biffetto: ecco tutte le fasce assegnate

E’ Darlyn Biffetto, 23 anni di Favara, la nuova ”Miss Grotte 2023”. La proclamazione è avvenuta in piazza Marconi al termine dell’evento patrocinato dal Comune e organizzato da alcune attività commerciali. Al concorso di bellezza hanno partecipato 11 ragazze non solo della provincia di Agrigento ma anche di Caltanissetta e Enna. Le aspiranti miss hanno sfilato in costume da mare, in abbigliamento casual/sportivo e in abito elegante. La giuria è stata presieduta dal sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza. La prima classificata ha vinto anche una collana offerta da una gioielleria grottese.

Al secondo posto si è classificata Desiana Bruno, 21 anni di Delia, che ha vinto la fascia di ”Miss Estate” ed un soggiorno-vacanza offerto da un’agenzia viaggi grottese. Terzo posto e fascia di “Miss Eleganza” per Flavia Schembri, 19 anni di Agrigento. Quarto posto e fascia di “Miss Fashion” per Chiara Bonifacio, 18 anni di Ribera.

Infine quinto posto e fascia di “Miss Volto Tv” per Cristal Asaro di Sommatino.

Non solo bellezze in passerella ma anche l’esibizione dei giovani cantanti Calogero Caruana, Nicolas Buono e Maria Concetta De Leo della scuola di canto “Accademia dello Spettacolo Palladium Superstar” di Lia Minio e la performance della ballerina Rita Casodino, insegnante della scuola “Pas de Danse” di Antonella Paradiso.

Lo spettacolo è stato condotto dal giornalista Davide Sardo e da Emanuele Cellauro.