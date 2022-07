All food Sicily, tra le "Migliori Pizzerie di Sicilia 2022” due nell'Agrigentino

Ci sono due pizzerie di Agrigento tra i premiati del contest "Migliori Pizzerie di Sicilia 2022” lanciato da All food Sicily. A sbaragliare la concorrenza del concorso, che per tre settimane ha visto sfidarsi 55 pizzerie siciliane, Granofino Restaurant, la cui pizza è stata eletta la migliore a km0. Il ristorante agrigentino si è inoltre piazzato all'undicesimo posto tra i primi trenta scelti, con 2155 click.

Non si fa attendere la reazione sui social del locale di Villaggio Mosè: "Grande soddisfazione! Abbiamo vinto il Premio come migliore pizzeria a km 0 di tutta la Sicilia. Nel constest di All Food Sicily siamo risultati tra le prime pizzerie della Sicilia e abbiamo vinto questo premio che ci rande orgogliosi. Vi aspettiamo per festeggiare insieme", si legge nella pagina Facebook ufficiale che il popolo del web ha inondato di like e commenti.

Ad essere premiata anche la Pizzeria Le Fontanelle a Raffadali per la Migliore Pizza & Territorio arrivata settima nella classifica generale con 2881 punti: "Attraverso la pizza cerchiamo di trasmettere la nostra filosofia del buono e del mangiar bene, preparando un prodotto di altissima qualità, leggero e digeribile, con le migliori farine. Questo premio ci inorgoglisce perché viene riconosciuto il progetto che abbiamo iniziato nel 2019, cioè quello di valorizzare il territorio con i nostri prodotti e incrementare quello che è lo sviluppo economico delle piccole aziende", scrive entusiasta sui social Vincenzo la Porta de Le Fontanelle.

Podio exaequo per quattro pizzerie siciliane vincitrici in assoluto con poche differenze di voti l'una dall'altra: “Bella Napoli” di Gela, stesso punteggio per la pizzeria “Pizzika” di Mascalucia e la pizzeria outsider “Il Castello” di Petralia Sottana, a seguire la pizzeria “Da Pistritto“ di Favara. Questi tutti i premi assegnati: Premio Pizzeria Emergente 2022 a Gusto Siculo Napoletano (Castellammare del Golfo) e a Volù (Catania); Premio Pizzeria Innovativa alla Pizzeria 360° (Delia); Premio all’Antica Focacceria 1856 (Bagheria) per la Migliore Pizza a Legna; Premio alla Pizzeria Seven (Caltanissetta) per il Migliore Impasto Napoletano; Premio Realmalto alla Pizzeria Sprint (Messina); Premio ad Apud Jatum (San Cipirello) per la Miglior Pizza Degustazione; Premio Pizzeria della Resilienza alla Pizzeria De Natale (Fiumefreddo).