Grande Fratello Vip, pace fatta tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: in diretta arriva la “suocera”

Sembra essere tornato il sereno tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, dopo la lite furibonda dei giorni scorsi tra i due con tanto di crisi di panico da parte della 29enne, sorella di Clizia Incorvaia, in cui entrambi sembravano intenzionati ad interrompere ogni rapporto, la coppia “Incorvassi” ha chiarito le incomprensioni e per il momento tutto sembra essere tornato normale.

I due durante la diretta di ieri, sabato 18 dicembre, su Canale Cinque apparivano sereni e molto affettuosi. Sorrisi e sguardi complici durante la trasmissione e durante la sorpresa ad Edoardo Tavassi non sono mancati i colpi di scena. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia la mamma Emanuela Fuin che ha raccomandato al figlio, riferendosi alla sua nuova fiamma, di non andare a spiattellare le loro cose in giro a sostegno di Micol Incorvaia e poi ha aggiunto: “Impara a comportarti bene con le donne. Devi esser sempre dolce e carino con Micol. Le cose vostre tenetevele per voi" e ancora: " Mi fai conoscere mia nuora?"Con l’arrivo di Micol, dopo che la mamma di Edoardo ha raccontato la difficile infanzia del concorrente separato dalla sorella da bambino, Emanuela ha continuato a difendere sua "nuora" chiedendo al figlio di cercare di comportarsi bene con lei aggiungendo qualche frase in siciliano: “Micol lui è un ‘babbazzu”’, facendo complimenti e apprezzamenti rivolti alla ragazza non ha potuto esitare a precisare davanti alla coppia e agli sguardi dei due piccioncini: “Edoardo non ti ho mai visto guardare nessuna ragazza come guardi Micol”e lui ci scherza su. Sarà sbocciato il vero amore in casa e soprattutto quanto durerà l’idillio tra i due? A svelarlo soltanto le prossime puntate.