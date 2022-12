Altro che amore, furiosa lite tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: lei minaccia di lasciare la casa

Si respira un’aria pesante nella casa del Grande Fratello per quella che fino a poche ore fa sembrava la nuova coppia del reality e incoronata dal popolo web come la “Incorvassi”. Sembrava essere infatti tornato il sereno tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che dopo le incomprensioni iniziali avevano fatto pace ed era addirittura scattato il primo bacio. E successivamente al presunto idillio, durato il tempo del consueto aperitivo del mercoledì, durante il quale i due hanno ballato insieme, si sono scambiati teneri abbracci e continue effusioni qualcosa sembra andato storto. Nelle ultime ore infatti Micol ha infatti avuto una crisi e ha minacciato di lasciare la casa.

A fare innervosire visibilmente la Incorvaia, nei video che impazzano su Instagrama che immortalano i momenti della lite, le discussioni di Edoardo Incorvassi che scherza pesantemente con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordalisi, sua acerrima nemica, elencando cose passate e facendo riferimento al fatto che Micol non abbia voluto dormire con lui nel van aggiungendo: “Io ti mando a quel paese”. Non è mancata la reazione di Micol, andata su tutte le furie perché Edoardo ha scelto proprio la Fiordalisi per sfogarsi: “Intanto mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore- ha detto- cioè veramente mi devono ricoverare qua per colpa di un demente”. A seguire la lite furiosa nel cortiletto: “Per fortuna abbiamo capito che non ci capiamo- ha detto a Tavassi-perché non è la sbroccata che è folle, per me è stata una pugnalata alle spalle. Tu sei sempre convinto di essere nel giusto. Continua così perché con te non avrò più nulla a che fare”. Tavassi ha cercato di difendersi ma tra i due il clima sembra essersi raffreddato. Riusciranno a chiarirsi? Non resterà che attendere le prossime ore.