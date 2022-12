Grande Fratello, è già finito l’incanto tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi?

Litigi tra coinquilini, gelosie, incomprensioni e amicizie che forse si stanno trasformando in qualcosa di più. Continua la movimentata partecipazione di Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip, sorella di Clizia Incorvaia, che dopo la diretta della settimana scorsa in cui è stata mandata in onda la clip del flirt tra lei e Edoardo Tavassi, con tanto di coccole e abbracci, in questi giorni si respira aria di delusione in casa. Ma che cosa è cambiato tra i due concorrenti che fino a un paio di giorni fa sembravano molto presi l’uno dall’altro? Tavassi ha lanciato delle frecciatine contro Micol e lei non l’ha presa molto bene.

Micol Incorvaia, infatti dopo avere ricevuto queste battute fuori luogo da parte di Tavassi, non ha potuto fare a meno di confidarsi con Giaele e Antonino. A quanto pare sembrerebbe che Tavassi abbia dei dubbi sul reale interesse della 29enne nei suoi confronti, nutrendo il sospetto che il suo avvicinamento dei giorni scorsi sia stato legato solo alle nomination.

A tranquillizzare Micol ha pensato Giaele: “In generale quando si tratta di te – ha detto Giaele - tende a farsi paranoie che non esistono, perché è una sua forma di insicurezza”.

L’influencer si sente offesa dal fatto che Tavassi possa pensare che il suo comportamento possa essere premeditato. Insomma i rapporti sembrano essersi raffreddati, riusciranno i due a chiarirsi? E soprattutto ci saranno per loro delle sorprese durante l’attesa diretta che da questa settimana andrà in onda anche il sabato? Al momento tra di loro sembra che si sia alzato un muro, ma tutto può cambiare.