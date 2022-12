Micol Incorvaia al Grande Fratello, riavvicinamento con Tavassi e scintille con Antonella

Nuova diretta su Canale Cinque del Grande fratello Vip, sabato 10 dicembre, e non sono mancati i riferimenti a Micol Incorvaia, sorella di Clizia che anche questa volta è stata al centro di nuove incomprensioni all’interno della casa, ma andiamo per ordine.

Continua a far parlare di sé Micol all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo le liti con Oriana, Wilma e Patrizia in diretta tv e il presunto flirt con Edoardo Tavassi naufragato negli ultimi giorni e poi recuperato da un riavvicinamento fatto di teneri abbracci e coccole , si riaccende lo scontro ancora una volta con Antonella Fiordelisi.

Le due gieffine, acerrime nemiche fin dall’ingresso di Micol in casa a causa della precedente relazione di Micol con Edoardo Donnamaria ,avevano provato a chiarirsi prima della puntata di sabato ma il tentativo è fallito miseramente. Micol e Antonella Fiordalisi anche durante l’ultima discussione avuta davanti alle telecamere non hanno fatto altro che attaccarsi e a mettere in mezzo Edoardo, non sono mancate le accuse reciproche.

Lo stesso Signorini nell’ultima puntata del reality show ha mandato in onda una clip per riassumere i continui scontri tra le due che non sembrano voler sotterrare l’ascia di guerra, insomma la tensione tra le due è altissima, ma riusciranno a superare i loro malumori? Questa ipotesi sembra molto lontana. Una cosa è certa quando le due ragazze provano a parlare per cercare di trovare un punto di incontro la discussione si accende e sfocia irrimediabilmente in lite.