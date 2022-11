Teneri abbracci con Edoardo: la sorella di Clizia Incorvaia continua a far parlare di sé al Grande Fratello Vip

Continua a far parlare di sé Micol Incorvaia sorella di Clizia Incorvaia, celebre concorrente della quarta edizione del Grande fratello vip. Già durante il suo ingresso nella casa più famosa d'Italia, la scorsa settimana, ha acceso il dibattito per il suo flirt con Edoardo Donnamaria che attualmente sta vivendo una storia con la vip Antonella Fiordalisi. Fuoco e fiamme fin da subito all’interno della trasmissione e ieri sera durante la diretta su Canale 5 non poteva mancare il riferimento di Alfonso Signorini al triangolo amoroso creatosi in casa dopo l’arrivo inaspettato della Incorvaia , che ha portato non pochi malumori a causa dell’evidente gelosia di Antonella Fiordalisi nei confronti della sua rivale in amore. Tra i momenti clou del reality anche il confronto tra le due con tanto di clip in cui si vedono gli abbracci di affetto tra Edoardo e Micol, con tanto di precisazioni da parte di Edoardo: “Non ho nessun problema a farlo, è un’amica!”.

A incalzare sulla precedente relazione tra Edoardo e Micol sempre Signorini che ha chiesto ad entrambi cosa ci fosse stato veramente tra loro fuori dalla casa. La Incorvaia ha precisato che si è trattata solo di una frequentazione non andata a buon fine perché i due non andavano d’accordo caratterialmente, come ha puntualizzato Edoardo: “Io e Micol ci siamo piaciuti ma abbiamo capito che non eravamo fatti per stare insieme”. Tra i due c’è ancora del tenero o si tratta solo di amicizia? Staremo a vedere, intanto Antonella Fiordalisi non nasconde la sua ostilità verso la 29enne siciliana, come già dimostrato nei giorni scorsi.

Ricordiamo che Micol Incorvaia classe 1993 ha passato l'infanzia a Porto Empedocle, è diplomata allo Ied di Milano, è una influencer molto attiva sui social, appassionata di moda e del fashion e prima di varcare la porta del Grande fratello vip si è fatta conoscere dal pubblico per essere stata ospite nei salotti televisivi.