Halloween sta arrivando, come preparare una merenda a tema "mummia"

Siete pronti per Halloween? Anche se si tratta di una festa americana questa negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede anche in Italia. E cosa c'è di meglio che preparare una merenda a tema mummia per i più piccoli? Buoni, semplici e golosi. Ecco come realizzare gli spuntini dolci e salati "da paura".

Pavesini travestiti da mummia

Ecco la variante dolce, golosa e spaventosa! Per realizzare 15 biscotti mummia occorrono:

30 pavesini

400 gr di cioccolato bianco

Nutella o marmellata q.b. per il ripieno

Procedimento

Per preparare questi deliziosi biscotti prendete il primo pavesino e farcitelo spalmandovi sopra il ripieno che preferite: marmellata di ciliegie, marmellata di mirtilli se si predilige un gusto fruttato o una crema spalmabile come Nutella, Dulce de Leche, Crema Speculoos etc. Dopo aver spalmato la farcia su un solo lato del pavesino poggiatevi sopra un altro pavesino e richiudete formando una sorta di panino. Ripetete il procedimento fino a realizzare 15 biscotti farciti.

Ora è giunto il momento di donare un po’ di pallore alle nostre mummie e per farlo abbiamo bisogno del cioccolato bianco. Sciogliete quindi i 400 grammi di cioccolato bianco a bagno maria e, una volta pronto, versate in una ciotola. Preparate, a fianco, un vassoio o una teglia coperta da carta da forno o, se la possedete, una griglia per far sgocciolare in seguito i biscotti. Prendete i biscotti, immergeteli su ambo i lati (velocemente) nella ciotola contenente il cioccolato bianco e posateli nella teglia o sopra la griglia per far sgocciolare. Attenzione: è importante che l’operazione sia svolta con rapidità per evitare che il pavesino si sciolga nel cioccolato bianco. Una volta imbiancati tutti i biscotti poneteli in freezer per 30 minuti.

I biscotti sono quasi pronti! Dopo averli lasciati raffreddare per una mezz’ora passate alla decorazione: con il cioccolato bianco rimasto potete, con l’aiuto di un cucchiaio, formare delle piccole strisce su un lato del pavesino formando le tipiche bende che caratterizzano le mummie e, per fare i due occhietti, versate due mini palline di Nutella. Mettete in freezer per una ventina di minuti e saranno pronti per essere divorati!

Mummia salata con formaggio e pomodoro

Dopo i golosi biscotti-mummia non può mancare l’alternativa salata, così vi proponiamo una gustosa merenda a base di toast, salsa di pomodoro e formaggio.

Ingredienti per realizzare 10 toast:

10 fette di toast

Salsa di pomodoro q.b.

Fettine di formaggio tipo emmental, sottiletta

Olive snocciolate q.b.

Procedimento

La preparazione dei toast-mummia è molto semplice e sbrigativa.

Per prima cosa fate scottare in padella le 10 fette da toast fino a che non assumano un leggero colorito dorato, posizionatele su un piatto e cospargetele di salsa di pomodoro. Dopodichè tagliate le fette di formaggio morbido in piccole striscioline e posizionatele a mo’ di bende sulle fette di toast. Cuocete nel forno a microonde per pochi minuti, tagliate le olive a cerchiolini e posizionatene due per creare gli occhi della mummia. Et voilà! Mummie salate pronte!