Occhiali e mascherina: come non farli appannare

Si sa, indossare la mascherina non piace a nessuno, ma in questo momento di emergenza sanitaria nazionale ci permette di proteggerci , o quantomeno di ridurre notevolmente il rischio del contagio da Covid-19.

Non è bella e lo sappiamo, rovina il trucco delle signore, anche se abbiamo visto qualche piccolo trucco per ovviare, ma soprattutto tra i fastidi maggiori c’è il fatto che gli occhiali che si appannano; che siano da vista o da sole, non appena li indossiamo ecco che una patina bianca ci annebbia la vista.

Quando si indossa la mascherina ci si copre sia il naso che il mento: in questo modo l'aria espirata viene diretta verso l’alto, dove entra in contatto con le lenti degli occhiali. Ecco allora che il vapore acqueo caldo si condensa sulla lente e su di essa forma l'appannamento.

Esistono delle soluzioni pratiche per ovviare a questo fastidio, e che permettono di indossare questo dispositivo di protezione individuale senza problemi.

I consigli per non appannare le lenti

Ecco alcuni consigli pratici per evitare di far appannare le lenti.

- Inserite un fazzoletto di carta sotto la mascherina e posizionarlo tra bocca e naso: assorbirà il vapore acqueo;

- Indossate gli occhiali appoggiandoli sopra la mascherina, e non viceversa;

- Stringete bene la mascherina sul naso, per ridurre il passaggio dell’aria calda emessa dal respiro.

Ma ricordatevi tutti che indossare le mascherine è fondamentale per proteggere noi e chi ci sta intorno!