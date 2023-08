Valle dei Templi e cruditè di pesce: vacanza agrigentina per il cestista Ginobili

Sole, mare e cruditè di pesce: Manu Ginobili si gode Agrigento. Il mito del basket ha scelto la Sicilia per le sue vacanze estive 2023.

L'ex stella degli Spurs - che ha vinto tutti sia in Nba che in Italia - ha raggiunto la Valle dei Templipe le vacanze siciliane. Di certo Ginobili non è passato in osservato. L'ex giocatore di basket ha scattato una foto tra le bellezze del Parco archeologico.

L'argentino, dal 2022, è membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Il campione oggi 46enne ha festeggiato il compleanno tra le colonne doriche della Valle dei templi e con lui c'era anche la moglio. Ginobili si è goduto anche i piatti tipici siciliani e anche le cruditè di pesce. Agrigento si conferma meta preferita dagli sportivi: prima di Ginobili hanno visitato la Valle dei templi personaggi come Gigi Buffon, Federica Pellegrini e Fabio Capello.