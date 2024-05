“Mani in pasta” è il nuovo contest per gli amanti dei dolci: la pastry-chef è agrigentina

Si chiama “Mani in pasta” il nuovo contest dedicato agli appassionati di pasticceria organizzato, dal 16 maggio, all’Atelier Gourmet di Gatteo Mare, in provincia di Forlì-Cesena. Il format prevede, a ogni sfida, quattro candidati pronti a mettersi in gioco per realizzare, sotto gli occhi della pasticciera Debora Vella, una torta moderna che verrà poi portata a casa. Il contest prevede tre ore di laboratorio, tra studio, assaggi e tanto divertimento.

La preparazione delle torte sarà curata dalla pastry-chef dell’Atelier gourmet, vincitrice nel 2021 di “EmergentePastry”, il più importante contest gastronomico italiano dedicato ai migliori pasticceri under 30. Quest’anno, in qualità di campionessa uscente, Debora ha fatto parte della giuria della manifestazione che si è tenuta lo scorso 21 febbraio al CAPAC di Milano.

Figlia di ristoratori di Montallegro, un paesino in provincia di Agrigento, la siciliana Debora Vella, come detto, lavora sin dal primo giorno di apertura per l’Ateleir gourmet del masterchef Aldo Santoro, che le ha affidato l’intera produzione della pasticceria artigianale.

(fonte: CesenaToday)