Gli autobus “parati” per il Mandorlo in fiore: l’omaggio del vignettista Sergio Criminisi al folclore dei popoli

Il vignettista agrigentino Sergio Criminisi fa il suo personale omaggio al Mandorlo in fiore: un disegno realizzato appositamente per la 76esima edizione della kermesse folcloristica che è possibile ammirare sulle fiancate degli autobus per il trasporto urbano nella città dei templi.

Sui social è un tripudio di approvazione con tantissimi commenti di apprezzamento per l’originale iniziativa. “Qualsiasi cosa accada, di qualsiasi cosa si parli, i miei disegni portano sempre colore ad Agrigento - scrive Criminisi in un post - e sapere che c’è chi ne usufruisce e ne trae un minimo di giovamento, anche soltanto per un secondo, mi rende felice”.