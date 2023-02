Da Casteltermini al palco dell’Ariston, Luca Faraone chiamato a dirigere alcuni “Big” del Festival di Sanremo

Tanta Sicilia quest’anno alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, non sarà solo l’Area Food a parlare siciliano che sarà capitanata da Carmelo Pistritto di Favara e da Enzo Piedimonte napoletano di origine ma messinese di adozione con una squadra di pizzaioli di cui molti provenienti dall’Isola, ma anche sul palco dell’Ariston dal 7 all'11 febbraio non mancheranno i siciliani. Tra questi direttamente da Casteltermini ci sarà a dirigere Madame e Paola e Chiara ( solo nella cover) Luca Faraone, che ha dato la notizia sui profili social: “Si, mi vedrete a Sanremo anche quest’anno!! Dirigerò l’orchestra per l’inedito e la cover di Madame, di cui ho curato tutti gli arrangiamenti, l’orchestrazione e la direzione artistica. E pooooi mi vedrete alla direzione della cover di Paola e Chiara, arrangiata insieme ai miei amichetti Merk&Kremont e orchestrata da me.Ci vediamo lì! Cioè, io non vi vedo, però vabbè per modo di dire…ciaaao baci e abbracci”. Post che ha scatenato una pioggia di click e commenti soprattutto dai suoi concittadini. Condivisione social anche per la Pro Loco "Chiuddia" Casteltermini che ha commentato: “Luca Faraone, orgoglio #castelterminese, direttore d'orchestra al #FestivalDiSanremo2023”.

Non dimentichiamo che Faraone collabora da tempo con Madame e non solo e nel luglio scorso ha scritto infatti nella sua pagina ufficiale un porst riguardante il brano di Madame:" L’eccezione è Disco d’oro. E io ne sono immensamente orgoglioso. Grazie a @sonolamadame per essere filosofa, filologa, scema, vate della scrittura e della musica, amica sorellerna (esiste il corrispettivo femminile di fraterna? Se non esiste vorrei i credits nella prossima edizione del Dizionario della lingua italiana grazie).Grazie a @sugarmusicofficial, @sugarmusicpublishing, @dardust, e soprattutto grazie a tutti voi (sembra clichè ma oh, sentirvi cantare questa canzone a squarciagola sotto i palchi vi giuro che mi ha fatto emozionare come un fanciullo).“Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole…io non fuggirò”.

Quest’anno sul palco dell’Ariston ci saranno 28 artisti in gara, tra cui i sei vincitori di Sanremo Giovani. Nello specifico Madame porterà il brano “Il Bene nel male “ e si esibirà con Izi nella cover "Via del Campo" di Fabrizio De André; Paola & Chiara presenteranno l’inedito "Furore" e si esibiranno con Merk&Kremont nella serata cover con un medley dei successi di Paola & Chiara.