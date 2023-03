Grande Fratello vip, gli "Incorvassi" litigano: parole grosse tra Edoardo e Micol

La notte scorsa, nel tanto "trafficato" van del Grande Fratello Vip vi è stato un acceso scontro tra gli "Incorvassi". Nella notte, infatti, sono volate parole grosse. Motivo dell'accesa lite, un confronto tra Oriana e Micol. La spagnola, durante la cena, ha chiesto all'empedoclina come proseguirà la storia tra lei e Tavassi, dopo il Grande Fratello Vip. "Ci vedremo nei week end - ha detto Micol - io a Milano ho la mia vita, i miei amici. Non so, poi si vedrà...". Questo ha scatenato l'ira del bel Tavassi.

Infatti, durante la notte, Edoardo ha anche minacciato di uscire dalla porta rossa. "Sei una sfig*ta. Questa - ha detto Edoardo - la dimostrazione che di me non ti interessa niente.

Fai quello che ti pare, vai a vincere il reality. Anzi, fallo vincere ad Oriana. Mi hai fatto fare una figuraccia, vai ad ingigantire tutto, parla con Giaele (altra finalista del gfvip ndr)".

Micol era incredula per lo sfogo del suo Tavassi. La coppia, ad na settimana dalla fine del reality, sembrerebbe accusare i giorni di reclusione dentro la casa più spiata d'Italia. A scagliarsi contro di loro, anche l'attivo fandom dei "Donnalisi". Sono stati loro a chiedere la squalifica immediats di Tavassi. Ma, stando ai rumors, il "gigante" del game in onda su Canale 5 non rischierebbe nulla.