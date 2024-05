Ecco le "Notti siciliane": il nuovo singolo di Lello Analfino e Shakalab

E' online da oggi il videoclip di “Notti siciliane”, nuovo singolo del cantante Lello Analfino insieme al gruppo raggae degli Shakalab.

Un inno alla spensieratezza dal sapore estivo che si propone con forza come tormentone della bella stagione ormai alle porte. Il brano paragona metaforicamente l’amore per la propria terra a quello per la donna ed è scritto interamente in dialetto siciliano.

Il videoclip è stato girato nelle campagne di Selinunte, racconta con le immagini una storia di semplicità, di condivisione e di natura “con questi ingredienti, gli autori cercheranno di farvi ballare spensierati sulle note delle ‘Notti siciliane". La combo tra Shakalab e lo storico fondatore dei Tinturia Lello Analfino unisce due punti di riferimento musicale in Sicilia.

Qui il video.