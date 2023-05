Le nuovissime strisce pedonali stanno già perdendo pezzi: impietosa ironia sui social

Le strisce pedonali appena collocate in centro città, nella zona di piazza Vittorio Emanuele, quelle su fondo rosso che di certo non passano inosservate, stanno già “perdendo pezzi”. Alcuni post con tanto di fotografie hanno invaso Facebook. E non sono mancati i commenti ironici e dissacranti.

Le immagini sono state pubblicate da Giuseppe Di Rosa del Codacons - che aveva già sollevato dubbi su una presunta “non conformità” con il codice della strada - ma anche dalla pagina “Satira agrigentina”. E non solo, anche il vignettista Sergio Criminisi ha voluto dare un “contributo” con un post ironico.

Insomma, il fenomeno che si sta verificando a pochi giorni dal completamento dei lavori di collocamento della nuova segnaletica orizzontale lascia presagire una “fine” in tempi brevi.