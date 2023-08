“Bella d’Italia”: trionfo in semifinale per la favarese Asia Crapanzano

La favarese Asia Crapanzano rappresenterà la Sicilia alle fasi nazionali del concorso di bellezza “Bella d’Italia”. Si è infatti imposta alle semifinali appena concluse a Sinagra in provincia di Messina che lo proietteranno direttamente tra la pretendenti al titolo che si sfideranno il prossimo 22 settembre all’isola d’Elba.

“Questo concorso - ha scritto Asia su Facebook - voglio dedicarlo al mio caro nonno che ci guarda da lassù. E sono sicura che farà il tifo per me”.

Lei non è nuova a concorsi di bellezza. Asia Crapanzano è stata infatti finalista regionale a Miss Universe Sicilia a Noto vincendo anche un’edizione di “The look of the year Italy”, il concorso lanciato dall’agenzia “Face Models MDM”. La sua più grande passione è la danza: ad oggi continua a frequentare la scuola “Crazy Dance” di Favara.