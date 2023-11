Iron Nadia incontra Raoul Bova, scatto social per la presentazione della fiction “I fantastici 5”

Nadia Lauricella, nota sui social come “Iron Nadia”, ha incontrato Raoul Bova al Festival della cultura paraolimpica a Taranto. Immancabile, per lei, lo scatto che la immortala accanto all’attore romano che ha presentato la nuova fiction Mediaset “I fantastici 5”. Si tratta di una mini serie che vedremo in tv nei primi giorni del 2024 e che racconta la vita e l'attività sportiva di un gruppo di atleti paraolimpici allenati da Riccardo Bramanti (interpretato da Raoul Bova appunto). Lui li guiderà verso la vittoria ai campionati europei.

Nadia, focomelica dalla nascita a causa di una malformazione che per la quale non ha sviluppato gli arti superiori e solo parzialmente gli arti inferiori, è ormai un esempio di grande forza e determinazione per tutti i disabili.