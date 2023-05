L’influencer Nadia Lauricella al concorso internazionale “Diversity Media Awards”: come votarla

L’influencer originaria di Racalmuto Nadia Lauricella, nota sui social come Ironadia_301, partecipa al prestigioso concorso internazionale WDiversity Media Awards”. Si tratta del primo ed unico evento europeo dedicato al valore dell’inclusione, che crea un cambiamento positivo sulla società. Diverse le sezioni del concorso in cui i concorrenti sono in gara. Nadia Lauricella, focomelica dalla nascita a causa di una malformazione per la quale non ha sviluppato gli arti superiori e solo parzialmente gli arti inferiori, partecipa nella sezione “Creator dell’anno”.

Il termine per esprimere il proprio voto ed aiutare Nadia a salire sul podio scade il 4 giugno. I vincitori saranno protagonisti sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano il 21 giugno. Per votare Nadia Lauricella basta cliccare qui.