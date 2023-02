Grande Fratello Vip, nuove incomprensioni tra gli Incorvassi e Antonella

Puntata movimentata quella di ieri sera, lunedì 27 febbraio, in diretta su Canale 5. La trasmissione si è aperta con la tanto discussa questione del van che ha visto nei giorni scorsi alcuni spartani ovvero Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia impegnati in scottanti rivelazioni convinti di aver spento i microfoni. A incalzare anche Antonella che ha aggiunto una precisazione su Micol: “Me lo aspettavo da Micol del microfono, perché lo fa spesso”.

A complicare ulteriormente le cose un altro video mandato in onda da Signorini che ha fatto emergere un presunto flirt tra Edoardo Donnamaria e la Murgia. Il copione è sempre lo stesso Antonella e Edoardo sono ai ferri corti e vengono chiamati in causa gli Incorvassi: “Antonella non vede l’ora di avere un pretesto per fare la vittima- ha esordito Tavassi- si concentra per piangere, a momenti si rovescia l’acqua in faccia per le lacrime”. A continuare Micol che al di là della performance non si stupisce della reazione di Antonella davanti ai gesti inequivocabili tra la Murgia ed Edoardo. La serata è finita male Antonella ha lasciato Edoardo e il clima tra i concorrenti della casa è diventato sempre più teso. Buone notizie però per le nomination : Micol Incorvaia si è salvata, a rimanere nella casa anche Tavassi, fuori la Murgia. A finire al telefoto Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria, Sara Altobello, Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi. Si riusciranno a ristabilire gli equilibri nella casa e soprattutto chi vincerà questa edizione del reality? E' ancora troppo presto per dirlo, intanto la finalissima è fissata il 3 aprile.