"C’è posta per te", Il Volo ospite nella trasmissione di Maria De Filippi

Cresce l’attesa per i fan de il Volo che questa sera, sabato 4 febbraio, tornerà come ospite a "C'è posta per te". Dopo Verissimo e Natale a Gerusalemme, che ha visto negli scorsi mesi protagonisti i tre tenori dell’ensemble vocale composto dall’agrigentino Piero Barone e da Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, adesso sarà la volta del noto programma condotto da Maria De Filippi. Ad annunciare la partecipazione de Il Volo alla trasmissione un post sulle pagine ufficiali social: “Ciao ragazzi! Ci vediamo domani in prima serata a 'C’è posta per te'. Vi aspettiamo!”, che ha scatenato le reazioni positive del popolo social con numerosi like e commenti.

Quale storia emozionante coinvolgerà l’amata formazione che colleziona successi in tutto il mondo? Il Volo sarà infatti una sorpresa per alcuni ospiti in studio. Riusciranno i tre artisti a stupire chi si troverà dietro la busta? Per scoprirlo si dovrà attendere questa sera alle 21,40. Serata questa che vedrà l’amato programma di Canale 5 scontrarsi con il talent show di Carlo Conti “Tali e Quali”. Durante la stessa serata in studio ci saranno anche la campionessa Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Ricordiamo che la trasmissione Mediaset di punta del sabato sera fa da sempre il pieno di ascolti grazie alle storie commoventi che affronta e soprattutto grazie ai vip internazionali che arrivano ogni settimana. Ultimi in ordine di tempo: Can Yaman e Charlize Theron e molti altri personaggi del panorama italiano. Solo sabato scorso C’è posta per Te ha raggiunto il 29,79% di share.