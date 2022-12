Dalla carriera alla vita privata, Il Volo ospite a Verissimo tra musica e aneddoti personali

Emozioni intense nella puntata di domenica 11 dicembre a Verissimo, ospiti del programma di punta del fine settimana di Canale Cinque i tre ambasciatori della musica nel mondo: i tre tenori de “Il Volo” composto dall’agrigentino Piero Barone e da Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble

“Dopo un anno siamo qui dopo essere finalmente tornati sui palcoscenici a cantare davanti ad un pubblico”, con queste parole durante il programma condotto da Silvia Toffanin esordiscono i tre tenori entusiasti di aver ripreso l’attività dopo lo stop dovuto alla pandemia. Occhi puntati sull’appuntamento del 24 dicembre, sempre su Canale Cinque, con l’atteso concerto " Il Volo Natale a Gerusalemme": "Per noi andare a Gerusalemme anche soloper fare il sopralluogo è stata un’esperienza mistica e spirituale e cercheremo di fare compagnia gli italiani in quel giorno, Speriamo di trasmettere le nostre stesse emozioni al pubblico”, ha dichiarato Il Volo.

Non sono mancate le sorprese per il trio da parte della patrona di casa che ha trasmesso a sorpresa delle clip per raccontare la loro carriera attraverso le immagini e la musica. Sopresa anche per l’agrigentino Piero: “ Mio nonno Pierto ha scoperto la mia voce- ha dichiarato il giovane cantante della provincia di Naro- e mio padre non ha mai smesso di credere in me. Penso che la più grande emozione provata nella nostra carriera artistica sia stata cantare a Panama davanti al papà”, ha concluso emozionato.

Il Volo prima di salire sul palco di Gerusalemme si prepara a volare in Brasile, grande fermento per le date in Italia che vedrà i tre artisti impegnati il 15 dicembre a Torino, il 17 a Milano e il 23 dicembre a Roma. Dopo la presentazione dei progetti futuri Il Volo ha incantato il pubblico con Happy Christmas, l’ultimo singolo cover del brano di John Lennon che è un inno di pace oggi più che mai attuale.