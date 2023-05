Confettata o Sweet table? Ecco le idee per una prima comunione perfetta

La confettata della prima comunione è un momento divertente, ma anche memorabile per celebrare un giorno così importante. L'angolo dedicato ai confetti, ma anche alle bomboniere, talvolta è il più atteso, ma anche il più osservato. Palloncini si? Oppure no. Le regole da osservare sono poche ma decise, tra queste quelle di usare dei colori neutri. Niente tonalità sgargianti, o lustrini eccessivi: il bonton recita altro.

La confettata è - solitamente - uno dei momenti conclusivi dell'evento. Gli ospiti, amici e parenti, si diriggono nel "buffet" dei confetti per potere provare i diversi gusti e ritirare la loro bomboniera, ovvero un ricordo di quella giornata.

Idee per una confettata perfetta

E' consigliato posizionare sul tavolo fiori di diverse forme, vari contenitori di vetro e cristallo trasparenti ampi o allungati, pieni di confetti di vari gusti. Accanto saranno disposti dei cartoncini con su scritto il gusto dei confetti, in modo che gli ospiti sappiano cosa stanno prendendo.

Da tradizione e galateo, il colore della prima comunione è il bianco. Un colore neutro e puro, che sta proprio ad indicare l'età dell'innocenza dei bambini che si apprestano a ricevere la prima comunione, ma anche die colori pastello molto chiari come l'azzurro per i bambini, ed il rosa per le bambine, ma anche lilla. L'idea è quella di essere perfettamente organizzati, niente improvvisazione o confettate last minute.

La tradizione vuole che, all'interno della busta dei confetti, ce ne siano almeno 5: a simboleggiare salute, fertilità, ricchezza, prosperità e lunga vita. Solitamente le confettate vengono adagiate su dei tavoli. Il nostro consiglio è quello di optate per una base confettata a tema se non volete sbagliare.

Tovaglie, decorazioni e stoviglie seguiranno tutte il tema scelto. Quale tema scegliere? Un elemento naturale come il bosco, le sorgenti d’acqua, il sole, i fiori, gli animali. Oppure, si può allestire un tavolo addobbato con fiori a tema peluche, o bamboline. I confetti possono essere racchiusi in simpatiche scatoline o sacchettini colorati. Per i sacchettini da regalare agli ospiti, i confetti in questo caso devono essere tre che simboleggia la coppia e il figlio.

Cos'è uno Sweet table

Si tratta di un vero e proprio spettacolo da gustare con gli occhi e con il palato. Lo Sweet Table è l'alternativa alla confettata, ed al momento è una delle soluzioni più richieste. l tavolo delle dolcezze, si compone appunto di dolcetti di tipo diverso, spesso colorati come caramelle, cupcakes, macarons, cake pops, cookies, brownies e chi più ne ha più ne metta. Quindi libero sfogo alla fantasia e alle vostre capacità culinarie. Lo sweet table studiato nel dettaglio dalle ricette dei dolci alla loro estetica, dal gusto alla vista, dall'allestimento alla grafica, senza lasciare nulla al caso, costa circa 300 euro. Tutto varia, ovviamente, dalla quantita delle persone che vi mangeranno, ed anche dalla qualità dei prodotti scelti. Il tavolo delle dolcezze, solitamente, viene allestito in maniera meticolosa. Il consiglio è quello di dividere i dolci nel tavolo inserendo anche composizioni floreali, con attenzione particolari ai colori. Lo sfondo va scelto con attenzione, creandolo con elementi naturali, come fiori, foglie e ghirlande. Il nuovo trend è stato importato dal mondo anglosassone, che - in maniea spedita - non ha impiegato troppo tempo per diffondersi anche da noi. Cosa mettere su un tavolo dolce? Si può spaziare, ecco la nostra piccola lista: caramelle, gelè, gommose, lecca lecca, cupcakes, cake pops, cioccolatini artigianali, praline di vari gusti, macarons, frutta glassata, dolci tipici della tradizione, meringhe e marshmallows. Insomma, un autentico tavolo di caramelle golose e colorate.

Il budget della prima comunione

E’ forse l’aspetto più difficile e alquanto antipatico da affrontare ma, stabilire quanto si vuole destinare all’organizzazione della festa della prima comunione, così come per ogni festa e/o ricevimento, è alla base per la sua buona riuscita e soprattutto per non avere spiacevoli sorprese nel corso dell’organizzazione, o, peggio ancora, alla “resa dei conti”. Una "lista della spesa" che riguarda diversi aspetti come: il catering, gli allestimenti, ma anche le bomboniere. Tutto cambia se ci si affida ad un professionista del settore. Solitamente il budget è di all'incirca 1200euro.