"Copriti, sei una mamma": haters contro l'empedoclina Clizia Incorvaia

Gli haters contro Clizia Incorvaia. Pioggia di critiche per l'influencer empedoclina e compagna di Paolo Ciavarro. "Sei una mamma, non puoi metterti un costume così". Sono questi alcuni dei commenti pubblicati sotto uno scatto normalissimo, della modella di Porto Empedocle.

Diverse persone hanno sgranato gli occhi per un costume - a loro dire - con una profonda sgambatura. Clizia Incorvaia, ha risposto alle critiche indossando - con una non troppo velata provocazione - una tunica da surf, scrivendo che "forse quello sarebbe stato il costume più adatto per una mamma".

Non solo, alcuni seguaci della modella hanno sostenuto che Clizia, avrebbe malamente "phoshoppato" il suo gomito. Versione, smentita, poco dopo.

Gli attacchi alla modella di Porto Empedocle sono noti. Già, in estate, molti avevano avuto da ridire sul suo outfit da mare definendolo a tratti, volgare. Clizia, senza problemi, ha sempre rispedito le critiche al mittente. Anche questa volta, l'ex gieffina, ha chiarito che degli haters poco le importa.