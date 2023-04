Intensa grandinata sull'Agrigentino, ad Alessandria della Rocca sembra Natale

E' con l'ironica scritta "Buon Natale a tutti" che è stata condivisa sui social, e sta diventando virale, questa foto scattata ad Alessandria della Rocca. Sembra neve, una densa coltre di neve. Ma non lo è. E' grandine. L'ultimo "colpo di coda" dell'inverno ha dunque imbiancato Alessandria della Rocca e forse non soltanto.

Il resto dell'Agrigentino, esattamente per come era stato preannunciato dai meteorologi, da stamani passa da un temporale all'altro. Grandinate si sono registrate anche a Favara, Racalmuto e Grotte. Ma certamente non si è registrato lo spettacolare scenario di Alessandria della Rocca.

Un miglioramento delle condizioni del tempo è previsto per venerdì. Ma potrebbe non essere finita.