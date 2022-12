Grande fratello Vip, è passione tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: momenti hot dentro l’armadio

Complicità, abbracci, tenerezze e una conoscenza sempre più intima per la neo-coppia nata all’interno Grande Fratello Vip. Stiamo parlando degli “Incorvassi”, ovvero Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che dopo i tiri e molla iniziali, le discussioni , il chiarimento e l’ingresso nella casa della nuova suocera di Micol Emanuela, i due sono sempre più uniti. Micole ed Edoardo infatti dopo i baci in pubblico non sono riusciti a frenare la loro passione e hanno deciso di chiudersi alcuni minuti nell’armadio per avere dei momenti di intimità. Scena che non poteva sfuggire all’occhio attento delle telecamere che ha ripreso tutto e anche al popolo social, infatti il video in poco tempo è diventato virale.

Intanto mentre la coppia si gode l’idillio di una nuovo amore appena sbocciato non mancano i consensi fuori della casa. Ad approvare la loro unione anche le sorelle di entrambi i concorrenti. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia sorella di Micol e di Guedalina Tavassi, sorella di Edoardo che si sentono già cognate e ironizzano sul web pubblicando il loro primo video insieme che impazza sui social : “A grande richiesta la mia futura cognata” ha detto Guedalina riferendosi a Clizia durante il loro incontro, le stesse promettono di fare una diretta insieme molto presto. Insomma le due nuove cognate approvano la love story tra Micol e Edoardo e lo condividono con i loro fan. Le sorprese all’interno della casa non finiscono mai e la coppia Incorvassi è una delle più chiacchierate del momento e sicuramente nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena.