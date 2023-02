Liti furibonde al Grande Fratello Vip, nuovo scontro anche tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

E’ durato poco il clima di calma apparente che si respirava nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip. Dopo la diretta con Alfonso Signorini, lunedì 30 gennaio, si sono riscaldati gli animi nel reality più spiato d' Italia e infatti questa notte è scoppiata una lite furibonda che ha coinvolto Antonella Fiordelisi e praticamente tutti i concorrenti della casa e non poteva mancare un nuovo scontro con Micol Incorvaia, da sempre considerata dalla Fiordelisi sua acerrima nemica per via del suo precedente flirt fuori dalla casa con Edoardo Donnamaria, con la quale Antonella avrebbe una relazione, forse già finita, piuttosto movimentata.

Momenti di tensione dunque per le due concorrenti e non solo. Durante i festeggiamenti per il compleanno di Antonio Spinalbese qualcosa è andato storto. A fare infuriare Antonella la frase di Edoardo Tavassi che ha accusato Antonella di mettere al primo posto il reality e non il fidanzato Edoardo Donnamaria. Da quel momento la Fiordelisi ha cominciato ad attaccare numerosi coinquilini della casa tra cui n: Alberto, Giaele, Nicole Murgia e anche Micol Incorvaia. “ Non ti sentivi bene e ora stai bene- ha detto Antonella a Micol intervenuta nonostante avesse la febbre- sei venuta qua a dire la tua non avevi la voce e ti è tornata”. “ Ma cosa c’entra- ha ribattuto Micol ad Antonella- come al solito stai facendo discorsi del nulla " e poi è arrivata l'affermazione di Antonella che ha fatto salire ancora di più la tensione nella casa: “Basta vai a dormire” e non si è fatta attendere la risposta di Micol : “ Vai a dormire che cosa? Faccio quello che mi pare. Tu fai il tuo che io continuo a fare il mio”. Insomma una notte di fuoco per i concorrenti della casa, riusciranno mai a chiarire il loro rapporto con Antonella che ha abbandonato la conversazione in preda alla rabbia? “Vergognatevi, io spero che il karma esista” ha aggiunto. Sembrerebbe che la Fiordelisi non riesca ad andare d'accordo con nessuno all'interno del programma e probabilmente gli scontri con la Incorvaia sono destinati a non finire qui, le due non sono mai riuscite a chiarirsi e continuano a punzecchiarsi quando si presenta occasione.