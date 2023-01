Grande Fratello Vip, i social impazziscono per Micol Incorvaia in versione “ballerina-cantante”

Continua l’avventura di Micol Incorvaia, sorella di Clizia, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo i tira e molla con Edoardo Tavassi, le liti, la passione e il clima di armonia che ( al momento) si respira tra i due innamorati, nella casa arriva il momento che vede l’influencer 29enne in una veste completamente nuova e inedita per il pubblico. La timida ragazza, di cui lo stesso Tavassi aveva criticato in passato la scarsa femminilità, durante il Gf Game Night si presenta in versione ballerina- cantante attraverso una performance artistica dai ritmi latini.

Ad esibirsi sulle note di "Las Divinas" direttamente da “Il mondo di Patti” il trio ballerino travolgente formato da Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli con tanto di canto, coreografia e tenuta sexy. Micol Incorvaia ha deciso di tirare fuori gli artigli e di far vedere anche la parte meno timida del suo carattere? Lo vedremo nelle prossime puntate, anche se questo lato di Micol al pubblico piace molto. Grande apprezzamento anche dai coinquilini, che hanno accolto l’esibizione con molto entusiasmo, compreso Edoardo in prima fila a sostenere la sua Micol.

Il video inoltre apparso nella pagina ufficiale del Grande Fratello ha fatto letteralmente impazzire i fan che hanno reagito con fiumi di commenti e oltre duemila like: “Carine e simpatiche!Almeno loro mettono buonumore” e ancora “braveeeee voi si che ci fate divertire con allegria e leggerezza!! Questo è il gf che ci piace adoroooo”, solo per menzionarne qualcuno, con qualche riferimento anche ad Antonella Fiordelisi quella che ha collezionato più dissapori all’interno della trasmissione. Quale altra sopresa ci riserverà Micol all’interno di questa edizione del Grande Fratello, forse sta già uscendo fuori il lato meno introverso dell’influencer ? Intanto cresce l’attesa per la prossima diretta condotta da Alfonso Signorini in programma lunedì 30 gennaio alle ore 21,30 circa su Canale Cinque.