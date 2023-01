Triangolo amoroso al Grande Fratello Vip, Davide e Edoardo ai ferri corti per Micol Incorvaia

“Il triangolo no, non lo avevo considerato”, la canzone di Renato Zero calza a pennello a proposito delle situazioni amorose nate nella casa del Grande Fratello vip. I protagonisti sono sempre loro: Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, gli Incorvassi, questa volta però c’è anche il terzo incomodo ovvero Davide Donadei. Tutto ha avuto inizio durante la diretta di lunedì scorso in cui dopo il bacio sotto il vischio tra Davide e Micol, voluto dal reality, non sono mancate le reazioni di Daniele nei confronti di Edoardo che ha criticato duramente quest’ultimo per non essersi opposto a quel bacio “alla sua fidanzata”, ma come se non bastasse lo stesso Davide durante un confessionale dopo aver baciato Micol ha aggiunto “Ha le labbra morbide, vediamo che succede”, forse Davide pensa di avere una chance con la 29enne?

Esclamazione questa che non è andata giù a Tavassi che dopo averlo nominato, come ha fatto anche Micol, nei giorni successivi ha voluto un chiarimento a quattrocchi con Davide. Edoardo ha fatto notare all’impreditore che quell’affermazione poteva essere evitata e anche se Davide ha chiarito che si trattava solo si una battuta Tavassi non ha accettato alcuna giustificazione. Confronto che non ha portato di fatto a nessun chiarimento , Tavassi è infatti rimasto molto colpito dall’atteggiamento di una persona che reputava amica. Riusciranno i due concorrenti a trovare un punto di incontro e soprattutto Davide stava veramente scherzando oppure è attratto sul serio da Micol? Di sicuro l’influencer ha fatto breccia nel cuore di Tavassi che non nasconde la gelosia nei contronti della sua nuova fiamma.