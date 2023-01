Aria di crisi al Grande Fratello Vip? Confronto sotto le coperte tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi

Continua a far parlare di sé la coppia più chiacchierata della casa del Grande Fratello Vip: gli Incorvassi. Dopo i tiri e molla alternati da litigi, momenti di passione e chiarimenti, la coppia composta da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sembra essere in crisi. Sarà già finito l’amore o è soltanto un momento? Dal bacio sotto il vischio fino allo scontro con Davide Donadei, finito in nomination dopo aver manifestato interesse per Micol, sembrava che il peggio fosse passato e invece no i due presunti innamorati negli ultimi giorni si sono allontanati e tra loro sembra essere calato il gelo.

Dalla passione dentro l’armadio delle scorse settimana si è passato ai confronti notturni nel van sotto le coperte, il motivo? L’orgoglio di Micol che non piace a Tavassi. “Non mi viene da cercarti in maniera automatica” ha spiegato Micol durante il chiarimento notturno con Tavassi che non tollera il comportamento infantile della 29enne: “Perché sei orgogliosa, è il classico comportamento da sedicenne, quando lo capirai sarà la svolta della tua vita. Non è maturo questo discorso dell’orgoglio, la maturità significa andare dalla persona e vedere di recuperare questo rapporto. Se fosse stato per te già sarebbe finito tutto. Se c’è una persona a cui tengo e in questo caso sei tu io l’orgoglio lo metto da parte”, ha risposto Tavassi. Ma Micol non cede e continua a difendersi :“Io non ce la faccio, non riesco ad andare contro me stessa”. Edoardo Tavassi non ci sta al comportamento poco maturo dell’influencer e mette in chiaro le cose: “Qua dentro sei tu il mio punto di riferimento. L’importante è che non mi fai chiudere 24 ore su 24 io e te e basta. Questa è un’occasione che abbiamo entrambi di fare questa esperienza insieme. Tu devi aiutarmi non devi diventare un problema". Trasporto fisico a parte i due concorrenti viaggiano su binari diversi o si tratta solo di una piccola incomprensione? Riuscirà Micol ad essere meno orgogliosa in nome dell’amore? Chi vivrà vedrà, intanto cresce l’attesa dei fan per la puntata di stasera , lunedì 9 gennaio, quali soprese riserverà la diretta di Canale Cinque? Tra poche ore lo scopriremo.