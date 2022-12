Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia in lacrime dentro il van: Tavassi la consola

Continua la love story più movimentata del grande Fratello Vip, quella tra Micol Incorvaria, sorella di Clizia ed Edoardo Tavassi. Non solo passione tra i due, tra baci e momenti hot dentro l’armadio, ma anche momenti di sconforto sotto le coperte per la 29enne e il fratello di Guendalina Tavassi.

Diventato virale il video in cui Micol Incorvaia scoppia in lacrime. Sarà stata la nostalgia del Natale o solo un momento di tristezza Micol non riesce a trattenere il pianto liberatorio. A non capire questa reazione Tavassi sdraiato a letto con lei: " Io a che servo se non mi dai modo di aiutarti?-ha esordito Tavassi –Voglio aiutartI perchè voglio far stare bene una persona a cui tengo. Che è successo? Vederti star male mi fa stare male, quindi io che voglio fare farti star bene per stare bene anch'io”. "Non importa, ora mi passa, cinque minuti e mi passa" ha aggiunto Micol. Micol non vuole essere aiutata si lascia andare alla malinconia legata a tanti motivi, ma non rinuncia alle coccole, e agli abbracci di Edoardo che sdrammatizza : “Tra cinque minuti ti passa e farai le capriole” strappando un sorriso a Micol che si sente protetta tra le braccia del suo nuovo amore.

Insomma la relazione tra i due vipponi si fa sempre più seria. L’influencer dopo le titubanze iniziali non solo si è lasciata andare dal punto di vista fisico, vedi la storia dell’armadio, ma non teme di esprimere le proprie fragilità. A benedire la loro unione non solo la suocera Emanuele, la mamma di Edoardo, che entrata in casa ha sempre difeso Micol ,ma anche le due nuove cognate Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi che in un video social promettono di fare presto una diretta insieme. Le premesse per l’inizio di una grande storia d’amore ci sono tutte e i fan del reality continuano a sognare insieme ai due vip.