Grande Fratello Vip, gli Incorvassi staccano le telecamere per cercare intimità: scatta il provvedimento

Terremoto al Grande Fratello Vip per delle irregolarità commesse da alcuni coinquilini della casa. Occhi puntati anche su una delle coppie più in vista del reality: gli Incorvassi ovvero Micol Incorvaia e Edoardo Tvassi che in diretta televisiva ieri, 23 febbraio, sono stati richiamati dal padrone di casa Alfonso Signorini con tanto di provvedimenti.

“Dalle immagini che abbiamo visto stasera è evidente che sono state commesse alcune irregolarità-ha detto Signorini in puntata - la più grave è quella di aver manomesso di proposito un microfono della casa quello del van pensando perfino di non essere scoperti. Questa sera Tavassi e Micol sarebbero stati i due preferiti della casa nominati da voi e quindi immuni, ma per queste ragioni la loro immunità è annullata e per loro c’è una conseguenza ben diversa. Tavassi e Micol andrete d’ufficio al televoto. Murgia ed Edoardo per le ragioni che avete confessato andate anche voi d’ufficio al televoto. Questa sera non ci saranno preferiti”.



Non è tardata ad arrivare la reazione di Tavassi che ha spiegato il motivo per il quale il microfono è stato staccato: “Si vergognerà a morte Micol. Il microfono è stato staccato perché quando ci eravamo accorti io e Micol che la telecamera era su per la prima volta in tre mesi e mezzo potevamo fare l’amore, soltanto che lei era imparanoiata dai rumori e io ho staccato il microfono appena ho visto che la telecamera era su. Ora io non volevo dirlo perché lei si vergogna ed è timida. Questa è la realtà”.

Sotto accusa anche il video mandato in onda da Alfonso Signorini in cui alcuni “spartani” ossia Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia sempre nel van, convinti di aver staccato tutti i microfoni, parlano liberamente di irregolarità del reality e si lasciano andare a confessioni hot su altri concorrenti della casa. I vipponi non si erano accorti che il microfono di Donnamaria era rimasto acceso e il pubblico ha potuto ascoltare davvero rivelazioni eclatanti: dai contatti con l’esterno proibiti per regolamento fino a dettagli piccanti sull’intimità tra Donnamaria e Antonella, passando attraverso battute infelici del rapporto tra Oriana e Danile Dal Moro generando nuovi dissapori nella casa.