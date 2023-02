Grande Fratello Vip, Micol immune alle nomination: eletta dal web la “Regina dei meme”

E’ una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello vip. Continua il successo Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, all’interno del reality più chiacchierato d’Italia. L’influencer ha infatti fatto breccia nel cuore del pubblico a casa e non solo e dopo l’aereo-dedica dei giorni scorsi con scritto per “Micol tu la nostra Afrodite”, Micol nella puntata di ieri, 13 febbraio ,è stata scelta tra gli immuni alle nomination insieme a Davide Donadei, Edoardo Tavassi, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà: "Gli immuni scelti dagli abitanti della Casa sono Micol, Davide e Tavassi. A loro si aggiungono gli immuni scelti dalle nostre opinioniste: Daniele e Giaele!". Grande entusiasmo per la 29enne che non perde occasione per esternare quanto il sostegno dei suoi fan sia importante.

Affetto che più volte i fan hanno dimostrato anche nei confronti della coppia nata sotto le telecamere e non sono mancati in puntata i messaggi social per loro, tra cui: “Gli Incorvassi versione terapeuti. Telefonare ore pasti. Il van ormai secondo confessionale. Ricevono solo su appuntamento". La stessa Micol è stata inoltre incoronata dal web la "sfornatrice di meme" in assoluto. La coppia inoltre è molto amata dal pubblico a casa che continua ad approvare la loro love story a suon di click e commenti sulle pagine ufficiali del Grande Fratello Vip e sui social in generale.

Per quando riguarda la puntata appena conclusa ricordiamo che ad abbandonare la casa è stato Attilio Romita. A finire in nomination invece: Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. Chi sarà il prossimo a lasciare la casa? Si dovrà attendere fino alla prossima puntata in onda il 16 febbraio su Canale Cinque.