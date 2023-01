Grande Fratello Vip, tutti pazzi per gli “Incorvassi”: aereo-dedica per Micol ed Edoardo

Piovono consensi per la coppia nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip e incoronata dal web: “Incorvassi” . Stiamo parlando naturalmente di Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi due protagonisti indiscussi di questa edizione del reality show. Nonostante le incomprensioni iniziali, le liti furibonde, la passione esplosa nell’armadio, le incursioni di amici e parenti, ultime in ordine di arrivo la bacchettata di Clizia Incorvaia ad Edoardo per il suo rapporto ambiguo con Nicole Murgia e l’arrivo di papà Salvatore in casa per coccolare la sua Micola e benedire la love-stoy, il rapporto tra i due concorrenti sembra andare, al momento, a gonfie vele e non manca il sostegno del fan che arriva anche con un nuovo aereo che nelle ore scorse ha sorvolato i cieli di Cinecittà suscitando l’entusiasmo dei due innamorati.

A dare il buongiorno alla coppia il messaggio: “Se non voi, chi altro? I love you Incorvassi ”, ancora una volta si tratta di una frase detta da Micol al suo Edoardo e ripresa dai fan per dimostrare tutto il loro affetto: “Questa è sempre la mia frase- ha reagito Micol- che carini, loro mi fanno le frasi negli aerei di cose che dico a lui che non sente. Grazie almeno voi mi ascoltate”, e lo stesso Edoardo non ha potuto non rispondere con ironia riferendosi a Micol: “Antonella esci da questo corpo”. Insomma gli Incorvassi piacciono al pubblico e oltre agli aerei, questo non è il primo ad arrivare, alle interazioni sui social che li riguardano sono tra i maggiori protagonisti di meme nella pagina del Grande Fratello Vip con tanto di like e condivisioni, insieme alla coppia Antonella Fiordalisi ed Edoardo Donnamaria e a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.