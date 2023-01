Sorprese al Grande Fratello Vip, incursione di Clizia e incontro con papà Salvatore per Micol Incorvaia

Sorprese e colpi di scena a non finire nella diretta di ieri sera, lunedì 9 gennaio, al grande Fratello Vip. Riflettori puntati ancora una volta su una delle protagoniste indiscusse di questa edizione: Micol Incorvaia.

E’ stata infatti una serata densa di emozioni per l’influencer 29enne. A cominciare dal confronto con Alfonso Signorini sul suo rapporto con Tavassi e sulle incomprensioni dei giorni scorsi riguardo alla sua femminilità messa più volte in discussione. “ Il fatto di sentirmi un po’ bambina non l’ho mai vissuto come un dramma ma qui vedo ragazze molto più piccole di me ma molto più donne”, ha detto in puntata Micol. Non è mancato il dibattito con Davide Donadei sul fatto che si sia chiarito con Tavassi sulle battute poco piacevoli su Micol.

Ma le sorprese non sono finite qui, incursione in giardino della sorella Clizia che si è scagliata contro Tavassi e Nicole Murgia in merito al rapporto ambiguo di Edoardo con la Murgia: “L’occasione fa l’uomo ladro, ti devo chiamare cognatino o no? La signorina Murgia è maliziosa. Ti chiedo più onestà nei confronti di Micol”.

A difendersi anche la Murgia che non ha esitato a precisare che tra loro c’è solo amicizia. Sembra scesa dalle nuvole anche Micol che chiamata in causa ha ammesso: “E’ una cosa che non avevo mai pensato, ma se tu che sei mia sorella ti sei presa la briga di venire qui è perché hai visto qualcosa, lui fa spesso battute le fa con tutte”. E ha incalzato Signorini: “ Ma tu ora li guarderai con occhi diversi e soprattutto senti per Edoardo le farfalle nello stomaco? Ma la concorrente non si è sbilanciata: “Sono felice ma le farfalle non le sento ancora”.

Neanche il tempo di riprendersi per la visita della sorella che nel cortiletto è arrivato per lei il papà Salvatore: “ Era l’ultima persona che immaginavo di vedere- ha esordito Micol visibilmente emozionata- lui come mia madre non sono tipi da televisione”.

Non trattiene le lacrime il papà andato in tv solo per amore della figlia: “ Sono stato costretto a venire quando ti ho vista piangere – ha detto con forte emozione-sei fantastica io e mamma non andiamo a dormire se non vai a dormire tu. Non ti voglio più vedere piangere e che nessuno mini la tua femminilità. Ne hai tantissima”. Non poteva non essere chiamato Edoardo invitato a raggiungerli e che con l’ironia che lo contraddistingue ha subito chiamato Salvatore papà. “Lei per me è una ragazza bellissima una delle più belle che abbia mai visto avete fatto un angelo, se sta bene lei sto bene anch’io” e Signorini ha aggiunto riferendosi a Salvatore:”Ti piace Tavassi?”, “Sì mi piace sono felice per voi però mi raccomando trattamela bene”, ha concluso Salvatore tra lacrime e commozione. E la puntata non poteva concludersi meglio per Micol scelta tra i preferiti della casa insieme ad Antonella, Tavassi e Davide.