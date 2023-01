L’ex Miss Italia Giusy Buscemi si laurea a 6 mesi dal parto: le foto diventano virali

“Ai miei figli Caterina, Pietro, Elia (e a quelli che verranno) che il desiderio possa essere sempre il motore della vostra vita”. Stanno facendo impazzire il web gli scatti social dell’ex Miss Italia, nata a Mazara del Vallo e cresciuta a Menfi, che nelle scorse ore ha conseguito la sua laurea triennale in Lettere e Filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma a sei mesi dall’ultimo parto.

Bellezza mozzafiato, sorriso smagliante e corona di alloro in testa, per la trentenne siciliana classe 1993 incoronata la più bella d’Italia nel 2012 che ha festeggiato il suo traguardo insieme al marito Jan Michelini, e ai suoi tre bimbi Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria.

A fare impazzire il web le foto pubblicate nel suo profilo Instagram ufficiale che immortalano i momenti più emozionanti di questa giornata: “Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo - si legge nel post -. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita".

Non sono mancati i commenti e i "cuoricini" per l’attrice ed ex modella che ha aggiunto con un filo di commozione: "A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto. Grazie Sapienza,mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo. Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più. Era gioia di Sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza".