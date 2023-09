Da Cammarata ai talent show internazionali: Giuseppe Leto in Ungheria per promuovere la sua musica

Da Cammarata all’Ungheria passando per Trento. È la storia dell’ascesa di Giuseppe Leto, 25enne cantante pop lirico siciliano ma residente nel capoluogo trentino, dove studia al conservatorio Bonporti. Il giovane, pochi giorni fa, ha partecipato ad un famoso talent show ungherese in diretta su TV2 Group. Si tratta del primo italiano a prendere parte al programma. In Italia non è stato possibile seguire le dirette, ma dopo la messa in onda Giuseppe condividerà i video delle sue performance sul suo canale Instagram. Durante la sua carriera il giovane artista ha anche duettato con Albano e incontrato Andrea Bocelli oltre ad avere partecipato a programmi televisivi come “Io canto” e “Sing”, la nuova trasmissione che andrà in onda su TvGold a marzo 2024.