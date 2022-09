Anche la pallavolista Giulia Pisani stregata da Punta Bianca, la foto in bikini al largo della riserva

E' ufficiale Agrigento si consacra la meta privilegiata di vip e artisti in questa movimentata estate 2022. Dalla Valle dei templi alla Scala dei turchi passando per Punta Bianca sono tante le celebrità che per vacanza o per lavoro non rinunciano a visitare i luoghi incantati che questo angolo di paradiso offre.

Dopo Elisa che in concerto alla Valle dei templi è stata paparazzata durante una passeggiata alla Valle dei Templi e alla Scala dei Turchi e Piero Barone de Il Volo che è tornato a casa e ha pubblicato uno scatto a Punta Bianca, a non resistere alla bellezza della riserva naturale anche la pallavolista Giulia Pisani che nei giorni scorsi ha pubblicato lo scatto social che la ritrae di spalle in bikini a bordo di una barca al largo di Punta Bianca. Non sono mancate naturalmente le reazioni dei fan che hanno commentato con entusiasmo l'audace scatto della giovane sportiva, che ha accompagnato il post con hashtag Sicilia Bedda e Punta Bianca.

La giovane pallavolista classe '92, gioca nel ruolo di centrale. La sua carriera cominciata nel 2006 è costellata da numerosi successi: nel 2009 partecipa ai campionati Europei e Mondiali Pre Juniores e successivamente fa il suo ingresso nella federazione italiana del Club Italia. Tra i premi ottenuti : nel 2010 vince l’oro al campionato europeo di categoria e l'anno dopo conquista l'oro al campionato mondiale Under-20. La stessa inoltre gioca anche nel Beach Volley e nell’ estate 2015 e 2016 viene convocata per un collegiale dalla Nazionale di BeachVolley a Roma. Nel 2019 inoltre fa parte dello staff Rai come commentatrice tecnica del Campionato Femminile di Serie A.