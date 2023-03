GF Vip, quanto guadagna Micol Incorvaia? Già possibile calcolarlo tenendo conto della probabile vittoria

Micol Incorvaia sogna la vittoria al Grande Fratello Vip ed è un’ambizione ormai più che concreta. Amatissima dal pubblico, non solo quello di casa sua, è proiettata verso la conquista del gradino più alto del podio in questa edizione 2023 del Grande Fratello Vip. In molti, ieri sera, giovedì 23 marzo, attendevano di scoprire gli ultimi sviluppi del reality, ma sono rimasti delusi perché Mediaset ha eliminato il doppio appuntamento settimanale dal palinsesto. Si torna dunque alla vecchia programmazione con la messa in onda della puntata serale soltanto il lunedì. Appuntamento, dunque, il 3 aprile.

In molti si sono chiesti quanto possa “fruttare” a Micol questa fortunata partecipazione al reality o quanto, generalmente, riesca a guadagnare un concorrente del Grande Fratello Vip.

Tutto dipende, naturalmente, dalla permanenza all’interno della casa e quindi dalla popolarità del personaggio: più tempo il concorrente rimane in competizione e maggiore sarà il guadagno. Nelle precedenti edizioni del reality è trapelato, da indiscrezioni fornite dagli stessi concorrenti, che il cachet oscilla tra i 5 mila e i 15 mila euro a settimana. Si può quindi prevedere che anche per Micol potrebbe esserci il medesimo trattamento. Se si considera che l’influencer empedoclina è entrata a casa ad inizio novembre - e che totalizzerà almeno 25 settimane di permanenza nella casa - è facile fare un calcolo, seppure con una forbice piuttosto ampia: da un minimo di 125 mila ad un massimo di 375 mila euro. A questi se ne aggiungerebbero ulteriori 100 mila in caso di vittoria, ma va ricordato che metà del montepremi finale andrà in beneficenza ad un’associazione scelta dal vincitore.

Intanto, per Micol, è arrivato nei giorni scorsi uno striscione sopra il cielo della casa con un aereo: la numerosissima community di fan le ha voluto far sentire tutto il proprio sostegno.